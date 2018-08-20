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Минула доба на Донбасі пройшла без втрат

Олександр Косик

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Минулої доби, 19 серпня, бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил, передає Львівський портал.

 

Зазначається, що підконтрольні Росії окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

За даними ООС, обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Залізного, Зайцевого, Новоселівки Другої, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного.

Упродовж поточної доби бойовики з гранатометів та стрілецької зброї три рази обстріляли позиції українських захисників в районах населених пунктів Широкине та Лебединське.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом минулої та цієї доби немає.

За даними української розвідки, двоє окупантів отримали поранення.

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