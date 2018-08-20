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Львівські прикордонники затримали громадянина Гани, що «косив» під італійця

Олександр Косик

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На кордоні затримали громадянина Гани з підробленим італійським паспортом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

В автомобільному пункті пропуску «Устилуг» співробітники Держприкордонслужби виявили громадянина з Західної Африки, який намагався потрапити в Польщу за італійським підробленим паспортом. Під час перевірки документів подорожуючих рейсовим автобусом один із пасажирів на паспортний контроль надав документ для подорожі громадянина Італії. Однак у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності його документа. Уже під час заходів контролю другої лінії з’ясувалось, що італійський паспорт повністю підроблений. Іноземець в такий спосіб намагався через територію України потрапити до однієї з країн ЄС. Горе-подорожувальник зізнався, що має громадянство Гани.

Порушника затримали та доставили до Львівського прикордонного загону для з’ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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