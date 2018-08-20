Львів’янину, що погрожував вбити перехожому, загрожує до двох років тюрми

У Львові судитимуть 26-річного чоловіка, , який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.129 КК України (погроза вбивством). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Подія трапилася цьогоріч у на одній із вулиць в Залізничному районі Львова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, демонструючи зверхність та вседозволеність, направив у бік голови місцевого мешканця самозарядний пістолет, який згідно з висновком судового експерта Львівського НДКЦ є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, при цьому почав погрожувати потерпілому вбивством.

Зазначимо, що під час досудового розслідування запобіжний захід порушнику не обирався, оскільки ним скоєно інший злочин, за який він уже перебуває під вартою за рішенням Франківського районного суду м. Львова.

На даний час, кримінальне провадження перебуває на розгляді у залізничному районному суді м. Львова.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.