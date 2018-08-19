Вночі на Львівщині «ВАЗ» влетів в електроопору та перекинувся: постраждало троє людей

У місті Добромиль «ВАЗ 2109» врізався в електроопору та перевернуся. Внаслідок ДТП троє людей отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівьскій області.

Так, 19 серпня о 04:48 до «Служби порятунку 101» надійшло повідомлення, що в м. Добромиль на вул. Хирівська, водій автомобіля «ВАЗ 2109», не впорався з керуванням, заїхав в електричну опору та перекинувся.

Внаслідок ДТП травмовано три особи, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Добромильську міської лікарні.

Рятувальники 57 ДПРП м. Добромиль провели роботи по деблокуванню потерпілого пасажира з автомобіля та відключенню акумуляторної батареї. Обставини події встановлюються правоохоронцями.