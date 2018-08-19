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У Пустомитах «Опель» збив пішохода: постраждалий – у реанімації

Юлія Шпак

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У Пустомитах «Опель» збив 29-річного чоловіка. Внаслідок ДТП постраждалий потрапив до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівьскої ОДА.

 

Так, 18 серпня о 23:01 у м. Пустомити, по вул. Чайковського, 11, 30-річний мешканець с. Містки Пустомитівському району, керуючи автомобілем «Опель Астра», здійснив наїзд на пішохода, 29-річного мешканця м. Пустомити, який з діагнозом: «ВЧМТ, забій головного мозку, перелом кісток черепа, набряк з набуханням головного мозку, мозкова кома» був госпіталізований в реанімаційне відділення Пустомитівської ЦРЛ.

Причини та обставини події встановлюються.

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