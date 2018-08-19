Супрун розповіла, скільки часу українцям варто проводити на природі

В.о міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, скільки часу українцям потрібно проводити на свіжому повітрі. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Дослідження вказують, що більше часу проводити на природі, то менші ризики появи психічних проблем. Якщо ж ви не маєте дуже багато часу, достатньо навіть 30-хвилинної прогулянки в парку, щоб суттєво покращити психічне здоров‘я та настрій», – написала Уляна Супрун.

Також вона зазначила, що така терапія природою має надзвичайно позитивний вплив на наше здоров‘я. Прогулянки на свіжому повітрі допомагають зменшити рівень стресу та подолати тривожність. Це відбувається за рахунок зниження в організмі рівня гормонів стресу – адреналіну та кортизолу. Крім того, мозок стимулює вироблення ендорфінів – природного знеболювального для нашого організму, що також покращує настрій.

«Якщо вам треба налаштувати себе позитивно та відволіктись від метушні – прогулянка в зелених насадженнях буде вдалим рішенням. Свіже повітря, тиша та багато зелені сприяють зниженню тиску та позитивним чином впливають на певні ділянки мозку (наприклад, префронтальний кортекс), що пов‘язані з ризиком виникнення психічних захворювань. Як результат – ми менше зосереджуємо увагу на тривожних думках та можемо краще налаштувати себе на гарний настрій.

Якщо ви живете в місцевості, де багато зелені – це чудово. Науковці зазначають, що наявність парків, ігрових майданчиків та рекреаційних зон відіграє важливу роль для здоров‘я та загального благополуччя. Крім переваг для психічного здоров’я, перебування на свіжому повітрі спонукає нас більш активно проводити час та бути рухливими», – пояснює Уляна Супрун.