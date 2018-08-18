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Вночі у Львові патрульні затримали двох рецидивістів з наркотиками

Юлія Шпак

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У Львові патрульні виявили у раніше судимих, ймовірно, наркотичні речовини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Сьогодні вночі, під час патрулювання на вулиці Кримській, патрульні побачили двох підозрілих осіб, які різко змінили напрямок руху. Інспектори вирішили перевірити, чи не вчинили вони якогось правопорушення та зупинили.

Офіцери встановили чоловіків в базі даних та з’ясували, що двоє вже були судимі, один за зберігання наркотиків, а другий за грабіж. Під час поверхневої перевірки в першого виявили два згортки з невідомою кристалізованою речовиною голубого кольору.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та експерта, який вилучив речовину.

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