Вчора надзвичайники рятували львів'ян із затоплених приміщень та транспорту

Внаслідок вчорашньої негоди надзвичайниками надано допомогу 142 особам, з них 15 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 17 серпня в період 17:00 по 18:00 внаслідок ускладнення погодних умов, а саме опадів у вигляді дощу та сильного дощу, що склали 28% від місячної норми сталось підтоплення окремих ділянок в м. Львові, а саме: Привокзальна площа та ділянка по вул. Сахарова (район старого трамвайного ДЕПО).

Основні зусилля підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області було зосередження на рятуванні людей, які знаходились в приміщеннях (підвальне приміщення кафе по вул. Залізнична, 14 – врятовано 10 чол., підвальне приміщення перукарні по вул. Федьковича, 14 – врятовано 2 чол.) та людей які опинились в транспортних засобах.

Також о 17:22 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення ряду вулиць Львова: Залізнична, Городоцька, Глибока, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальна, Дідушка, Кульпарківська, Торф’яна та Дудаєва. Поблизу ринку «Привокзальний» рятувальники на руках винесли із підтоплених транспортних засобів 77 людей, з них 9 дітей. Фахівці ДСНС відбуксирували 9 маршрутних таксі та 12 легкових автомобілів. Окрім цього, рятувальники відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна, та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Напружена ситуація склалась на вул. Сахарова. Внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів. Підрозділами ДСНС Львівщини були евакуйовані 53 осіб з низ 6 дітей.

Для координації дій та проведення рятувальних робіт, буксирування транспорту, відкачки води та відкриття люків для відведення води, від Головного управління ДСНС України у Львівській області було залучено 89 рятувальників та 25 одиниць техніки.

В результаті вжитих заходів підрозділами ДСНС всього надано допомогу 142 особам, з них 15 дітей, врятовано 22 особи, здійснено відбуксирування 12 автобусів та 15 автомобілів, проведено відкачку води з 13 підвальних приміщень та 7 присадибних ділянок, відкачано близько 5 000 куб.м. води, прочищено 6 дощоприймачів.

Зокрема, 17 серпня о 17:22 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Залізнична, 14 підтоплено підвальне приміщення кафе. Пожежно-рятувальним відділенням 2 ДПРЧ м. Львов за допомогою мотопомпи відкачано 2 куб.м води.

О 17:41 надійшло повідомлення, що в м. Львові по вул. Героїв УПА, 65 підтоплено 2 підвальні приміщення. Пожежно-рятувальним відділенням 4 ДПРЧ м. Львова за допомогою мотопомпи відкачано 1000 куб.м води.

О 17:55 надійшло повідомлення, що в м. Львові по вул. Сахарова, підтоплено 3 автомобілі та 3 маршрутних автобуси. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою троса було відбуксировано один легковий автомобіль та почищено 6 водоприймачів. Крім цього рятувальники надали допомогу 60 пасажирам маршрутних автобусів.

О 17:57 надійшло повідомлення, що в м. Львові на Площі Привокзальна, підтоплено дорогу. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідроелеватора та мотопомпи відкачано 50 куб.м води, відбуксировано 9 маршрутних автобусів та 12 легкових автомобілів, надано допомогу 70 людям, з них 15 дітей.

О 18.01 год. надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Федьковича, 14 підтоплено приміщення перукарні. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою пожежного автомобіля відкачано 8 куб.м води.

О 18:04 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Дідушка В., 15 підтоплено 6 житлових будинків. Пожежно-рятувальним відділенням 2 ДПРЧ м. Львова за допомогою пожежного автомобіля відкачано 3000 м3 води.

О 20.52 год. надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Гайворонського М., 1 підтоплено підвальне приміщення та гараж житлового будинку. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідроелеватора відкачано 3 куб.м води.

О 18:56 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Кульпарківська, 35 підтоплено підвальне приміщення лікарні. Пожежно-рятувальним відділенням 4 ДПРЧ м. Львова за допомогою електронасоса відкачано 280 куб.м води.

О 19:09 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Торф’яна, 21 підтоплено підвальні приміщення житлових будинків. Пожежно-рятувальними відділеннями м. Львова за допомогою електронасоса відкачано 268 куб.м води.

О 19:09 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Торф’яна, 21 підтоплено підвальні приміщення житлових будинків. Пожежно-рятувальними відділеннями м. Львова за допомогою електронасоса відкачано 268 куб.м води. О 21.02 год. надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Зоряна, 5 підтоплено напівпідвальне приміщення житлового будинку. Пожежно-рятувальним відділенням 4 ДПРЧ м. Львова за допомогою електронасоса відкачано 30 куб.м води.

18 серпня о 01:43 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Городоцька, 174 підтоплено підземний перехід. Пожежно-рятувальним відділенням 2 ДПРЧ м. Львова за допомогою гідроелеватора відкачано 300 куб.м води.

Фото та відео: ДСНС