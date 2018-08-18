Вчора надзвичайники рятували львів'ян із затоплених приміщень та транспорту

Внаслідок вчорашньої негоди надзвичайниками надано допомогу 142 особам, з них 15 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Так, 17 серпня в період 17:00 по 18:00 внаслідок ускладнення погодних умов, а саме опадів у вигляді дощу та сильного дощу, що склали 28% від місячної норми сталось підтоплення окремих ділянок в м. Львові, а саме: Привокзальна площа та ділянка по вул. Сахарова (район старого трамвайного ДЕПО).
Основні зусилля підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області було зосередження на рятуванні людей, які знаходились в приміщеннях (підвальне приміщення кафе по вул. Залізнична, 14 – врятовано 10 чол., підвальне приміщення перукарні по вул. Федьковича, 14 – врятовано 2 чол.) та людей які опинились в транспортних засобах.
Також о 17:22 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення ряду вулиць Львова: Залізнична, Городоцька, Глибока, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальна, Дідушка, Кульпарківська, Торф’яна та Дудаєва. Поблизу ринку «Привокзальний» рятувальники на руках винесли із підтоплених транспортних засобів 77 людей, з них 9 дітей. Фахівці ДСНС відбуксирували 9 маршрутних таксі та 12 легкових автомобілів. Окрім цього, рятувальники відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна, та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.
Напружена ситуація склалась на вул. Сахарова. Внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів. Підрозділами ДСНС Львівщини були евакуйовані 53 осіб з низ 6 дітей.
Для координації дій та проведення рятувальних робіт, буксирування транспорту, відкачки води та відкриття люків для відведення води, від Головного управління ДСНС України у Львівській області було залучено 89 рятувальників та 25 одиниць техніки.
В результаті вжитих заходів підрозділами ДСНС всього надано допомогу 142 особам, з них 15 дітей, врятовано 22 особи, здійснено відбуксирування 12 автобусів та 15 автомобілів, проведено відкачку води з 13 підвальних приміщень та 7 присадибних ділянок, відкачано близько 5 000 куб.м. води, прочищено 6 дощоприймачів.
Зокрема, 17 серпня о 17:22 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Залізнична, 14 підтоплено підвальне приміщення кафе. Пожежно-рятувальним відділенням 2 ДПРЧ м. Львов за допомогою мотопомпи відкачано 2 куб.м води.
- О 17:41 надійшло повідомлення, що в м. Львові по вул. Героїв УПА, 65 підтоплено 2 підвальні приміщення. Пожежно-рятувальним відділенням 4 ДПРЧ м. Львова за допомогою мотопомпи відкачано 1000 куб.м води.
- О 17:55 надійшло повідомлення, що в м. Львові по вул. Сахарова, підтоплено 3 автомобілі та 3 маршрутних автобуси. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою троса було відбуксировано один легковий автомобіль та почищено 6 водоприймачів. Крім цього рятувальники надали допомогу 60 пасажирам маршрутних автобусів.
- О 17:57 надійшло повідомлення, що в м. Львові на Площі Привокзальна, підтоплено дорогу. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідроелеватора та мотопомпи відкачано 50 куб.м води, відбуксировано 9 маршрутних автобусів та 12 легкових автомобілів, надано допомогу 70 людям, з них 15 дітей.
- О 18.01 год. надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Федьковича, 14 підтоплено приміщення перукарні. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою пожежного автомобіля відкачано 8 куб.м води.
- О 18:04 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Дідушка В., 15 підтоплено 6 житлових будинків. Пожежно-рятувальним відділенням 2 ДПРЧ м. Львова за допомогою пожежного автомобіля відкачано 3000 м3 води.
- О 20.52 год. надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Гайворонського М., 1 підтоплено підвальне приміщення та гараж житлового будинку. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідроелеватора відкачано 3 куб.м води.
- О 18:56 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Кульпарківська, 35 підтоплено підвальне приміщення лікарні. Пожежно-рятувальним відділенням 4 ДПРЧ м. Львова за допомогою електронасоса відкачано 280 куб.м води.
О 19:09 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Торф’яна, 21 підтоплено підвальні приміщення житлових будинків. Пожежно-рятувальними відділеннями м. Львова за допомогою електронасоса відкачано 268 куб.м води.
- О 21.02 год. надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Зоряна, 5 підтоплено напівпідвальне приміщення житлового будинку. Пожежно-рятувальним відділенням 4 ДПРЧ м. Львова за допомогою електронасоса відкачано 30 куб.м води.
- 18 серпня о 01:43 надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Городоцька, 174 підтоплено підземний перехід. Пожежно-рятувальним відділенням 2 ДПРЧ м. Львова за допомогою гідроелеватора відкачано 300 куб.м води.
Фото та відео: ДСНС
Юлія Шпак