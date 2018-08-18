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На «Арені Львів» розпочався грандіозний концерт «Українська пісня». Пряма трансляція

Юлія Шпак

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Сьогодні на стадіоні «Арена Львів» розпочався грандіозний концерт «Українська пісня / Ukrainian Song Project». Львівський портал пропонує  своїм читачам стежити за цим дійством ONLINE.

 

Як зазначив виконавчий директор та один з членів журі «Української пісні» Олександр Порядченко, основне завдання, яке організатори проекту ставили перед собою – це популяризація української пісні на території України.

«Ми зробили більший крок, бо ми будемо популяризувати українську пісню за її межами. Саме для цього під час концерту була створена пряма трансляція. Давайте ділитися українською музикою з українцями за межами країни», – розповів він.

Додамо, що «Українська пісня» пройде за підтримки Міністерства культури України та народного депутата України Ігоря Васюника.

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