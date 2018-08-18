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Доба у зоні бойових дій на Донбасі: двоє українських захисників отримали поранення

Юлія Шпак

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Внаслідок бойових дій вчора двоє українських захисників отримали поранення. Наразі вони перебувають у військових мобільних госпіталях. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі Нацбезпеки України.

 

Луганський напрямок

Протягом 17 серпня тут зафіксовано 7 прицільних ворожих обстрілів.

Вночі та ввечері російсько-окупаційні війська застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети вели провокаційні обстріли наших оборонних позицій поблизу н.п. Новолуганське, Новозванівка, двічі – по захисниках Луганського, та тричі – в районі Кримського.

Захисники України декілька разів адекватно застосовували штатне піхотне озброєння з метою придушення ворожої активності.

Донецький напрямок

Зафіксовано найбільшу кількість обстрілів. Тут позиції Об’єднаних сил 33 рази перебували під ворожими обстрілами.

Гранатомети та інше піхотне озброєння ворог застосовував в бік Українських захисників в районі н.п. Мар’їнка, Красногорівка, Гнутове, Невельське, Новомихайлівка. Непоодинокі обстріли зафіксовано на позиціях поблизу Чермалика та Широкиного, зокрема, 5 разів окупанти вели обстріли наших оборонців Павлополя, 7 разів – поблизу Водяного, та 9 разів під вогнем з боку російсько-окупаційних військ перебували захисники Лебединського.

Ввечері оборонці Чермалика зафіксували декілька розривів ворожих мін калібру 82 мм.

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