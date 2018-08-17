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Жовківчанину доведеться відсидіти у тюрмі 3 роки за серію квартирних крадіжок

Олександр Косик

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Жовківчанина засуджено за серію крадіжок, поєднаних з проникненням у житло. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Червоноградською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось публічне обвинувачення у суді стосовно 27-річного мешканця Жовківщини, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у житло).

Упродовж серпня-грудня 2017 року, зловмисник скоїв 6 епізодів крадіжок майна із помешкань місцевих мешканців.

Лиходій викрадав електроінструменти, а також речі побутового вжитку.

Своїми протиправними діями засуджений спричинив потерпілим матеріальну шкоду на десятки тисяч гривень.

Жовківським районним судом чоловіка визнано винним та засуджено до 3 років позбавлення волі.

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