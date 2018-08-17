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Завтра відбудуться зміни у русі електротранспорту, який курсує через центр Львова

Юлія Шпак

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У суботу, 18 серпня, у Львові відбудеться відкриття Всеукраїнського вишколу «Джура-прикордонник 2018». У рамках відкриття вишколу відбудеться урочисте проходження колони учасників центральною частиною міста. На час проходження колони електротранспорт, який курсує через центр, їхатиме за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У суботу, 18 серпня, у проміжку з 15.30 год і до 17.00 год відбудуться зміни у русі електротранспорту, який курсує центральною частиною Львова. Зокрема, трамваї № 1 і 9 курсуватимуть по вул. Городоцькій, оминаючи пл. Ринок. Трамвай № 2 курсуватиме по вул. Вітовського. Тролейбус № 13 буде закорочений до ТЦ «Форум», — повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Адміністрації ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за тимчасові незручності.

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