Завтра відбудуться зміни у русі електротранспорту, який курсує через центр Львова

У суботу, 18 серпня, у Львові відбудеться відкриття Всеукраїнського вишколу «Джура-прикордонник 2018». У рамках відкриття вишколу відбудеться урочисте проходження колони учасників центральною частиною міста. На час проходження колони електротранспорт, який курсує через центр, їхатиме за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У суботу, 18 серпня, у проміжку з 15.30 год і до 17.00 год відбудуться зміни у русі електротранспорту, який курсує центральною частиною Львова. Зокрема, трамваї № 1 і 9 курсуватимуть по вул. Городоцькій, оминаючи пл. Ринок. Трамвай № 2 курсуватиме по вул. Вітовського. Тролейбус № 13 буде закорочений до ТЦ «Форум», — повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Адміністрації ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за тимчасові незручності.