Вночі на День Незалежності у Львівському органному залі прозвучить гімн України

На День Незалежності, 24 серпня, о 23.55 год. в Органному залі у Львові відбудеться особливий концерт Надії Величко «Органна не/залежність». Родзинкою концерту стануть обробки для органа гімну України та пісень на слова Т. Шевченка, О. Кониського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«24 серпня за 5 хвилин до півночі у Львівському органному залі розпочнеться нічний концерт з нагоди Дня Незалежності України. Цей проект називається «Органна не/залежність». У форматі короткого нічного концерту солістка Львівського будинку органної і камерної музики виконає відомі всім українцям мелодії. Можна тільки уявити, як прозвучить гімн України на найбільшому інструменті — органі.

Команда Органного запрошує отримати велику порцію патріотизму і з гордістю провести День Незалежності», — розповів заступник директора Львівського будинку органної і камерної музики Тарас Демко.

Також на концерті звучатимуть твори визначних українських композиторів.