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У Львові пройде матч за Суперкубок України з футзалу

Олександр Косик

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У поєдинку за Суперкубок України з футзалу, який відбудеться у Львові 8 вересня, зійдуться між собою львівська «Енергія» та «Продексім» (Херсон). Про це Львівському порталу повідомили прес-службі Львівської міськради.

 

Варто відзначити, що поточний розіграш Суперкубку України з футзалу стане дванадцятим в історії загалом, а також третім для міста-господаря Львова. Цікаво те, що в одному зі львівських матчів за Суперкубок грала й «Енергія». Було це 2007 року, втім, тоді «енергетики» зазнали поразки від «Єнакієвця» з Єнакієвого.

Суперкубок України — трофей доволі непростий для «Енергії». За весь час свого існування «енергетики» боролись за звитягу у найпрестижнішому вітчизняному кубку аж 6 разів, але бодай раз підняти трофей над своїми головами їм таки не вдавалось. Саме тому протистояння з «Продексімом», яке відбудеться 8 вересня, обіцяє бути напруженим та вже зараз тривожить думки гравців «Енергії».

Поєдинок за Суперкубок України з футзалу відбудеться у Палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8). Початок матчу заплановано о 13:00 год.

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