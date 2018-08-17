У Львові автівка переїхала пішохода: чоловік потрапив до реанімації

У Львові внаслідок автонаїзду пішохід потрапив в реанімацію. Наразі поліцейські встановлюють особу постраждалого чоловіка, з’ясовують обставини ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 серпня о 23.25 на вулиці Шевченка у Львові.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Хюндай», 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, чоловіка віком близько 30-ти років.

Його госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «важка поєднана травма, відкрита черепно-мозкова травма».

Поліцейські встановлюють особу постраждалого чоловіка, з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.