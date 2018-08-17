ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові автівка переїхала пішохода: чоловік потрапив до реанімації

Олександр Косик

|

У Львові внаслідок автонаїзду пішохід потрапив в реанімацію. Наразі поліцейські встановлюють особу постраждалого чоловіка, з’ясовують обставини ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 серпня о 23.25 на вулиці Шевченка у Львові.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Хюндай», 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, чоловіка віком близько 30-ти років.

Його госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «важка поєднана травма, відкрита черепно-мозкова травма».

Поліцейські встановлюють особу постраждалого чоловіка, з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці
Анатолій Горбенко
Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...