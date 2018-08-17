У львівському трамваї травмувалась бабуся: на місці працює поліція

У салоні трамвая № 2 впала літня жінка. Обставини події з’ясовує поліція, трамваї № 2 курсує по вулиці Вітовського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

В районі вулиць Чупринки — С. Бандери, в напрямку до центру, в салоні трамвая № 2 (вагон № 1109) травмувалась жінка — за зовнішніми ознаками у жінки забій м’яких тканин. Постраждалу госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги.

«Жінка віком 80−90 років впала в салоні трамвая № 2 під час руху. Жінка вдарилася головою, за зовнішніми ознаками у неї забій м’яких тканин. Постраждалу госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги. Наразі не відомо причини падіння жінки — чи вона не трималася за поручні, чи хтось штовхнув, чи їй стало погано», — повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

На місці події працює поліція і служба безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс». На час проведення слідчих дій трамвайні вагони маршруту № 2 курсують по вул. Вітовського.