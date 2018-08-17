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У Києва-Печерській лаврі видали фотокнигу з подяками Путіну та екс-регіоналам

Олександр Косик

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В Києво-Печерській лаврі, яка знаходиться у користуванні УПЦ МП, з нагоди 30-річчя відродження чернечого життя святині видали фотоальбом з фотографіями Путіна та екс-регіоналів. Світлини нової книги надіслали “Релігійній правді” паломники монастиря, передає Львівський портал.

 

У книзі серед благодійників лаври, зокрема, вказали прізвища президента Росії Володимира Путіна, екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова, екс-міністрів Дмитра Саламатіна, Юрія Бойка, Едуарда Ставицького, Миколи Злочевського та інших.

Також у списку добродійників – російський православний олігарх Віктор Нусенкіс та Віктор Медведчук.

У фотоальбомі знайшли місце і для світлин з Володимиром Путіним.

«Книгу видали у 2018 році “усердием” настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла та з благословення предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія», -йдеться у повідомленні.

За даними «Релігійної правди», цей фотоальбом, який можна придбати в церковній крамниці лаври за 750 гривень, владика Павло особисто дарує священикам УПЦ МП.

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