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Сьогодні Кузьмі «Скрябіну» виповнилося би 50 років

Юлія Шпак

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Сьогодні, 17 серпня, відомому українському виконавцю, лідеру гурту «Скрябін»  Андрію Кузьменку виповнилося б 50 років.

 

Уся Україна згадує відомого «добряка» та сумує у зв’язку з трагічними обставинами, що 2 лютого 2014 року забрали у Кузьми життя.

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Життя Кузьми було насичене і різнокольорове: тут був і спорт(біатлон), і медицина (зкінчив стоматологію), і творчість.  Останнє вдавалося Андрію найкраще – його виступи збирали тисячі шанувальників, а концерти пам’яті, що пройшли у Львові та Києві довели, що пісні Кузьми стали вічними.

Додамо, що 50-річчя від дня народження лідера гурту «Скрябін» Укрпошта ініціювала випуск та презентує нову поштову марку «Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)» із зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на поштамті.

Також нещодавно у Львівському Палаці мистецтв батьки та рідні Андрія Кузьменка презентували книгу «Колискова для Андрійка», в якій розповідається про дитинство відомого українського співака, а також формування його музичних смаків.

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