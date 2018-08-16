ОСТАННІ НОВИНИ

До 50-річчя від дня народження Андрія Кузьми Укрпошта випустить марку з його фото

Соломія Григор'єва

|

Укрпошта випустить марку із зображенням Андрія Кузьменка (Кузьми). Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Укрпошти.

 

До 50-річчя від дня народження лідера гурту «Скрябін» Укрпошта ініціювала випуск та презентує нову поштову марку «Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)» із зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на поштамті.

Випуск марки реалізовано за підтримки ТОВ «Кузьма Скрябін», батьків Кузьми та його дружини. Основою для марки стало фото Андрія Кузьменка, зняте фотографом Оленою Божко.

Марка випущена тиражом 130 тисяч примірників, її номінал – 9 грн.

Марку «Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)» чи іншу філателістичну продукцію можна придбати у будь-якому відділенні Укрпошти по всій території України.

Довідка

Співак, продюсер та лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у м. Самбір, Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет-радіо, автор кількох книжок та багатьох інших проектів.

Андрій Кузьменко трагічно загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля с. Лозуватка на Дніпропетровщині.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці
Анатолій Горбенко
Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...