Сьогодні для України захист української мови - питання національного значення, - Марина Порошенко

Сьогодні, 17 серпня, у Львові відбулося відкриття Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл, який збере понад 200 освітян із 36 країн світу. Участь у ньому взяла Перші леді України Марина Порошенко, передає кореспондент Львівського порталу.

У свої промові вона підкреслила, що цей Форум є дуже символічним, особливо напередодні Дня Незалежності України.

«Це історична подія, адже вперше за роки незалежності питання збереження національної ідентичності українців за кордоном обговорюється на такому представницькому рівні. Дуже символічно, що такий захід проходить напередодні такого важливого для країни свята – Дня Незалежності. Слід сказати, що українське освітнє середовище за кордоном є джерелом поширення української мови, історії та культури» – зазначила Марина Порошенко.

Також вона повідомила, що сьогоднішня зустріч проходить на виконання указу Президента України про невідкладність заходів щодо зміцнення державного статусу української мови.

«Сьогодні захист української мови – це питання національного значення, бо мова – символ держави», – додала перша леді.

Фото: Львівський портал