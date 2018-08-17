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Ще 160 воїнів у Львові отримають по 100 тисяч матеріальної допомоги

Дарина Смеречанська

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Під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 17 серпня, прийняли рішення надати одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань 160 воїнам АТО. На це з міс цього бюджету виділили 16 млн грн: кожен воїн отримає по 100 тис. грн. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

«Згідно з рекомендаціями громадської комісії захисту учасників АТО вирішено надати 160 учасникам АТО таку допомогу і 12 учасникам АТО — відмовити. Оскільки вони не підпадали з певних причин під дію цієї ухвали», – начальник управління соціального захист ЛМР зазначив Ігор Кобрин.

Зі списком учасників антитерористичної операції, яким надається одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань, можна ознайомитися тут.

 

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