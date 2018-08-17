Працівники ДФС Львівщини за тиждень обстежили 25 АЗС: виявили нелегалів

Працівниками фіскальної служби Львівщини впродовж тижня обстежено 25 об’єктів автозаправних комплексів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.

В результаті чого, зафіксовано 1 факт нелегальної реалізації дизпалива, про що працівниками податкової міліції складено адміністративний протокол за ч.1 ст.164 КУпАП та скеровано у Жидачівський районний суд Львівської області для розгляду та прийняття рішення. Також, описано автозаправний комплекс та дизпаливо в резервуарі об’ємом 10 тон., орієнтовна вартість описаних ТМЦ становить 300 тис. гривень.

Решта АЗС на момент обстеження не функціонували. Слід зазначити, що 4 з них вже були демонтовані.