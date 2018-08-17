На Яворівщині жінка забрала з банкомату чужі гроші

На Яворівщині поліцейські розшукали жінку, яка забрала чужі гроші з банкомату. Збитки, заподіяні потерпілому, склали 6 600 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Яворівський відділ поліції звернувся за допомогою 48-річний житель району. Чоловік повідомив, що 25 липня, знаходячись у райцентрі, він намагався зняти 6 600 гривень через банкомат. Оскільки апарат надто довго «думав», заявник вирішив, що він несправний і пішов, не дочекавшись готівки. А згодом дізнався, що зазначена сума коштів була списана з його рахунку і ними хтось заволодів.

Поліцейські встановили, що чужі гроші з банкомату забрала 39-річна жителька одного із сіл району. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування, встановлюються обставини події.