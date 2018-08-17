На Сокальщині правоохоронці вилучили незаконну зброю та наркотики

Працівники поліції провели оперативно-профілактичне відпрацювання на території міста Червоноград та Сокальського району, мета якого – посилення протидії злочинам, покращення стану публічної безпеки, а також зниження аварійності. Проце Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

До заходів залучалися працівники усіх підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Перед правоохоронцями стояло завдання вилучити з незаконного обігу зброю та боєприпаси, наркотичні речовини, виявити розшукуваних, а також осіб, причетних до незаконної діяльності, розкрити злочини та провести профілактичні заходи.

«Під час відпрацювань правоохоронці виявили 27 правопорушень, за сімома фактами відкрито кримінальні провадження. Вилучено три одиниці зброї та боєприпаси, а також наркотичні засоби, встановлено місцезнаходження п’ятьох осіб, які перебували у розшуку та притягнуто до адміністративної відповідальності громадянина Азербайджану за порушення міграційного законодавства, розшукано три викрадених мобільних телефони», – повідомив начальник управління організаційно-аналітичної роботи та оперативного реагування Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Сергій Гривняк.

Особливу увагу поліцейські приділили профілактиці аварійності. За порушення Правил дорожнього руху було складено 48 адмінпротоколів, виявлено двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. До адміністративної відповідальності також було притягнуто чотирьох водіїв за порушення правил перевезення пасажирів.

Працівники ювенальної превенції відвідали 20 родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Особливу увагу приділили виховній роботі з чотирма дітьми та їхніми батьками, які вже потрапляли до поля зору правоохоронців та соціальних служб. За невиконання батьківських обов’язків було складено п’ять адміністративних протоколів.

З працівниками торгових закладів поліцейські провели профілактичні бесіди щодо недопущення продажу неповнолітнім алкоголю та тютюнових виробів.

Перевірено 91 раніше судимих та 118 осіб, які перебувають на обліку в поліції, проінспектовано власників зареєстрованої зброї на предмет її зберігання.

Комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання правоохоронці проведуть у всіх районах Львівщини.