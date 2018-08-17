На Львівщині планують створити Центр підготовки фермерів

На Львівщині хочуть створити Центр підготовки фермерів. Про це йшлося під час засідання робочої групи з напрацювання Програми підготовки фермерів та суб’єктів підприємництва у сфері агропромислового комплексу, передає прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначила т. в. о. директора департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко реалізація даного проекту спільно з Львівським обласним центром зайнятості та ГО «Асоціація роботодавців Львівської області» в майбутньому дозволить підвищувати кваліфікацію працівників агропромислової сфери, навчати фермерів, членів сільськогосподарських кооперативів.

Голова Львівської обласної асоціації фермерів і землевласників Ярослав Кардаш наголосив на практичній складовій майбутнього навчального процесу, зокрема можливості отримання слухачами професійних навичок на практиці в агроформуваннях області.

За результатами засідання робоча група прийняла рішення розробити пропозиції до навчального плану підготовки (перепідготовки) робітників з професії «Фермер», якої будуть навчати у Центрі.

Зазначимо, що участь у засіданні робочої групи взяли представники Львівського національного аграрного університету, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Львівського обласного центру зайнятості, ГО «Асоціація роботодавців Львівської області» та ГО «Львівська обласна асоціація фермерів і землевласників».