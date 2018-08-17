На Львівщині грабіжник видурив в чоловіка телефон та зіштовхнув його у водойму

На Городоччині зловмисник пограбував перехожого та штовхнув його у водойму. Правоохоронці встановили особу грабіжника. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Городоцьке відділення поліції надійшла заява від 26-річного жителя району. За словами чоловіка, 16 серпня близько 1.00 у місті Комарно на вулиці Гора до нього звернувся невідомий чоловік з проханням дати мобільний телефон для здійснення нагального дзвінка. Отримавши його, незнайомець штовхнув заявника у місцевий потік, а сам утік, забравши позичений «Самсунг».

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний львів’янин. Мобільний телефон, яким він заволодів, вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Слідчі дії тривають.