Львівська прокуратура вимагає повторного покарання для сутенера

Прокуратурою області завершено судовий розгляд стосовно 49-річного харків’янина, який обвинувачувався у сутенерстві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як було встановлено, зловмисник будучи організатором у складі організованої групи у період 2014-2016 років створив та утримував місця розпусти, а також втягував осіб до зайняття проституцією (сутенерство).

Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, зокрема, у липні 2014 року Київським районним судом м. Харкова його визнано винним та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

Зазначимо, що нові злочини лиходій вчинив під час відбування іспитового строку.

У судових дебатах сторона обвинувачення висловила позицію щодо призначення йому реальної міри покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проте, незважаючи на вказані обставини, вироком Личаківського районного суду м. Львова, останнього визнано винним у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна, із застосуванням ст.75 КК України його звільнено від відбування покарання з призначенням іспитового строку – 3 роки.

Враховуючи, що покарання призначене судом обвинуваченому не відповідає ступеню тяжкості вчинених злочинів, через м’якість, прокуратурою області до апеляційного суду Львівської області внесено апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції.