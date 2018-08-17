Львів’ян просять повідомляти про нелегальні заправки на «гарячу лінію»

На сьогоднішньому засіданні виконкому Львівської міської ради заслухали інформацію щодо ситуації з незаконними АЗС, які функціонують у місті. Зокрема, в.о. заступника міського голови Львова з містобудування Геннадій Васьків закликав мешканців інформувати про такі автостанції «гарячу лінію». Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми ще раз максимально обстежимо всю територію Львова щодо можливого виявлення додаткових пунктів незаконних АЗС. Також закликаємо усіх мешканців міста Львова бути активним у цьому і повідомляти, якщо знаєте про такі місця, на «Гарячу лінію». Це дасть змогу сформувати детальний список розміщення таких пунктів і передати його у правоохоронні органи, які вже мають повноваження зупинити таку діяльність», – зазначив посадовець.

Своєю чергою начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич розповів, що їхня служба має «зв’язані руки», оскільки встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду планових заходів із здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності.

«Кількість нелегальних заправок за різними даними сягає від 400 до 600. Це питання турбує не лише громадськість, але й усі державні структури. Просто сьогодні є певна колізія щодо обмеження перевірок, як екологічної служби, так і ДСНС, і інших служб», – розповів начальник ГУ ДСНС у Львівській області Сергій Дмитровський.

Сергій Дмитровський.