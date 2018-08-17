Електричка, через яку пасажири перекрили колію в Підзамче, згідно офіційно проданих квитків мала б їхати напівпорожньою, - Укрзалізниця

На запропоновані 400 сидячих місць в електропоїзді Львів – Здолбунів, заблокованому на станції Підзамче, було оформлено лише 180 квитків. Тобто переповнений потяг мав бути напівпорожнім. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Укрзалізниці.

Залізничники занепокоєні випадками блокування сторонніми особами залізничних шляхів, що класифікуються як несанкціоноване втручання в роботу залізничного транспорту і завдають шкоди не лише стабільній роботі магістралі, а й становлять серйозну загрозу для безпеки руху поїздів, життя та здоров’я пасажирів.

«Такий випадок було зафіксовано 16 серпня цього року на станції Підзамче Львівської залізниці. О 18:25 група сторонніх осіб вийшла на колію та заблокувала рух приміського поїзда № 6096 сполученням Львів – Здолбунів. Причину блокування громадяни аргументували відсутністю достатньої кількості місць у рухомому складі.

Щоб запобігти надзвичайній ситуації, до якої могло призвести блокування головних колій, якими за графіком через цю дільницю курсують інші пасажирські та вантажні поїзди, залізничникам довелося терміново вишукувати резервний рухомий склад. У підсумку всім пасажирам запропонували додаткові місця в іншому електропоїзді, призупинивши його санітарно-технічну підготовку до ранкового рейсу на Золочів», – йдеться у повідомленні.

Зі станції Підзамче поїзди почергово вирушили в напрямку Здолбунова. Близько 19:45 рух поїздів на дільниці було розблоковано, проте втручання сторонніх осіб у роботу магістралі призвело до затримки низки інших, у тому числі приміських та пасажирських поїздів.

Варто зазначити, що на запропоновані 400 сидячих місць в електропоїзді Львів – Здолбунів, заблокуваному на станції Підзамче, у касах вокзалів Львів і Підзамче та провідниками електропоїзда було оформлено лише 180 квитків, близько третини з них – пільгові. Тож, відповідно кількості оформлених квитків, цей поїзд мав би курсувати напівпорожнім, хоча насправді виявився переповненим.