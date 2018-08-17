Чотири ОТГ Львівщини ще можуть провести у цьому році перші вибори, – експерт

Незважаючи на те, що Центральна виборча комісія 16 серпня не призначила перші вибори в об’єднаних територіальних громадах, 4 громади Львівщини, які чекають відповідного рішення ЦВК, ще мають шанс провести свої перші вибори у цьому році. Про це заявив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Віталій Корецький, повідомили у прес-службі структури.

За його словами, надію на це дає те, що під час засідання ЦВК скасовано імператив щодо можливості призначення перших місцевих виборів в ОТГ лише два рази на рік – на останню неділю квітня та останню неділю жовтня. І це означає, що вибори в ОТГ можуть відбутися в листопаді або грудні 2018 року.

«Рішення про призначення перших виборів може бути прийняте на будь-якому засіданні Центральної виборчої комісії, і Асоціація міст України звернулася до ЦВК з прохання призначити ці вибори якомога швидше. Цього вимагають і організаційні і бюджетні процеси, які повинні здійснити новостворені об’єднані територіальні громади. Нинішню ситуацію можуть використати на свою користь 11 громад Львівської області, які отримали можливість завершити процес утворення ОТГ і розраховувати на те, що перші вибори будуть призначені у цьому році. Це стосується громад Буського, Турківського, Яворівського та Радехівського районів, які розпочали процес об’єднання», – зазначив Віталій Корецький.

Нагадаємо, на засіданні Центральної виборчої комісії 16 серпня за включення до порядку денного проекту постанови щодо скасування заборони на проведення виборів в ОТГ, які мали відбутися в кінці жовтня 2018 року, проголосували лише п’ять з восьми необхідних членів ЦВК.

Водночас, як зауважили в Офісі реформ і Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України, під час засідання скасовано імператив щодо можливості призначення перших місцевих виборів в ОТГ лише два рази на рік – на останню неділю квітня та останню неділю жовтня (Постанова ЦВК від 12 лютого 2016 року №32), а це означає, що вибори в ОТГ можуть відбутися в листопаді або грудні 2018 року.

На рішення ЦВК щодо призначення перших виборів чекає 4 об’єднаних територіальних громади Львівщини – Бібрська, Зимноводівська, Лопатинська та Меденицька. Усього на Львівщині створено 39 ОТГ.

Раніше директор Львівського Центру розвитку місцевого самоврядування Галина Гречин заявила, що ЦВК перевищила свої повноваження і вигадала причину не призначати жовтневі вибори в ОТГ.