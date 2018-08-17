30% економії та 10 років гарантії: при будівництві доріг у Львові впроваджуватимуть нові технології

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 17 серпня, прийняв рішення про використання сучасних світових технологій при будівництві доріг. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповів директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід, європейські фірми часто звертаються з пропозицією застосовувати екополімери при будівництві доріг.

«Що це таке? Уявімо собі дорожні одяг – це ґрунт, потім пісок, є геотекстильне полотно, щебінь і три шари асфальту. При застосуванні екополімерів можна відмовитись від піску, геотекстилю, від щебеню і нижнього шару асфальту», – зазначив він.

І додав, що завдяки цим новим технологіям вдасться досягнути до 30% економії та 10 років гарантії на виконані роботи:

«По-перше, ціна. Ми цікавились у європейських виробників, вони сказали, що їхня технологія здешевлює виготовлення дорожнього полотна на 30%. Нам стало цікаво, чи це для європейських цін і європейських матеріалів, чи загалом. Ми порівняли і порівняли ціни на матеріали, які ми зараз застосовуємо, і справді 30% нижча ціна. По-друге, це гарантійний термін: європейські виробники дають 10 років гарантійного терміну. Це означає, що якість таких матеріалів є дуже високою. Також цікавились можливістю доставки. Це порошок і він просто доставляється. Один з виробників запевняє, що при експорті 3 млн літрів того порошку, вони будуть відкривати виробництво в Україні. 3 млн літрів порошку – це 50 км великої 4-смугової дороги. Яка перевага для нас? Якщо ми виберемо цю технологію, то це виробництво буде збудоване у нас. Ми перші зголосились, ми ближче до європейського кордону. Це рішення виконкому більше декларативне, на яких об’єктах ми можемо попробувати цю технологію. А все інше дається проектантам, вони будуть рахувати, наскільки це вигідно, і вивчати це питання».

За його словами, це рішення виконкому більше декларативне і дозволить на кількох об’єктах попробувати цю технологію.

Своєю чергою в.о. заступника міського голови з містобудування Геннадій Васьків зазначив, що наразі не йде мова про застосування конкретних технологій.

«Ми говоримо про рішення використання новітніх технологій, які приведуть до здешевлення або до збільшення гарантійного терміну експлуатації. Ми тут прописали показник. Наприклад, є інвестиційна вартість дороги 70 млн грн, а гарантія 2 роки, то це означає, що на 1 рік – 35 млн грн. А інша фірма каже, що готова зробити за 100 млн грн, але дає гарантію 10 років, тоді ми з вами отримаємо 10 млн грн на рік. Таким показником користується весь світ. Йде мова про те, щоб ми отримали якісніший продукт, а яка технологія – це питання дослідження. Це рішення дасть можливість проектантам, які будуть проектувати, задуматись над цим питанням, вивчити його і в подальшому пропонувати такі технології при проектуванні доріг у Львові», – додав він.

Отож, виконавчий комітет вирішив при замовленні проектно-кошторисної документації доріг у завданні на проектування передбачати використання сучасних світових технологій, які збільшують гарантійний термін та зменшують показник вартості одного року гарантійного терміну (інвестиційна вартість поділена на гарантійний термін) при закладенні шарів дорожнього одягу, зокрема, але не виключно екополімерів.

А також зобов’язати замовників робіт використати новітні технології при будівництві таких об’єктів інфраструктури: будівництво проектованої дороги від вулиці Пластової до вулиці Творчої; будівництво проектованої вулиці від вулиці Суботівської до мікрорайону Рясне; капітальний ремонт доріг та тротуарів на вулиці Пилипа Орлика; будівництво велодоріжки від м. Львова до м. Винники; будівництво під’їзних шляхів і майданчиків у межах території нового сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій, 13; будівництво дамби Пелчинського ставу перед центральним входом до Центрального парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.