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За два місяці на Винниченка завершать роботи з облаштування двох спортивних зон

Юлія Шпак

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У Львові на вулиці Винниченка, 4 (Порохова вежа) вже за два місяці будуть завершені роботи з облаштування двох спортивних зон для дітей та молоді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Триває капітальний ремонт сучасного скейт-майданчика з освітленням на сонячних батареях, вартість якого становить 1,5 млн. грн., та капітальний ремонт баскетбольного майданчика з полівеніловим покриттям, трибунами, вуличними тренажерами та шаховими столами, вартість якого сягає 2,9 млн. грн.

На цьому етапі тривають роботи з облаштування основи, покриття та виготовлення металевих конструкцій та огорожі для спортивних майданчиків», — зазначив директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій.

Завершення робіт заплановано на жовтень 2018р.

У 2018 році ЛКП «Спортресурс» капітально відремонтує 6 майданчиків.

Зокрема, йдеться про:

  • скейт-майданчик (вартість — 1,5 млн грн.) та баскетбольний майданчик з полівеніловим покриттям, трибунами, вуличними тренажерами та шаховими столами (2,9 млн грн.) на вул. Винниченка, 4;
  • мультифункційний майданчик для гри у футбол та баскетбол з резиновим покриттям і трибунами, зоною для воркауту, вуличними тренажерами (2,3 млн грн.) на вул. М. Вовчка, 3;
  • дитячий майданчик з резиновим покриттям (500 тис. грн.) та мультифункційний майданчик для гри у футбол і баскетбол (за позабюджетні кошти; 1,1 млн грн.) на вул. Чорноморській, 12;
  • заміна штучного покриття на міні-футбольному майданчику (1,5 млн. на 2018 рік, вартість цілого проекту — близько 4 млн грн.), що на вул. Ковельській, 67.

«Пріоритетом при плануванні облаштування вуличних спортивних зон у Львові є мультифункційність спортивних майданчиків, аби залучити якомога більшу кількість молоді до занять спортом», — зазначив директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій.

Цього року з бюджету міста виділено 9 млн грн на майданчики, які перебувають в підпорядкуванні ЛКП «Спортресурс».

Фото: ЛМР

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