З початку року Львів заробив на рекламі майже 15 мільйонів

У 2018 році за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних конструкцій до міського бюджету надійшло 14,9 млн. грн. Сюди входить також сплата штрафів за самовільне встановлення конструкцій та сплата пені за несвоєчасне внесення оплати. Економічний відділ підприємства, який забезпечує такі надходження до міського бюджету, щорічно збільшує суми надходжень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Якщо у 2015 році надійшло близько 16 млн. грн., у 2016 році місто отримало близько 24 млн. грн.; у 2017 — 26,2 млн. грн., а за 7 місяців 2018 року міський бюджет поповнився майже на 15 млн. грн.

За цей рік працівники відділу нагляду за станом зовнішньої реклами КП «Адміністративно-технічне управління» виявили вже 3339 самовільно розміщених рекламних конструкцій.

У порівнянні з 2017 роком, працівниками КП АТУ виявлено 4035 порушень щодо незаконно встановлених рекламних засобів.

У 2016 році — 3691 виявлено та 810 скеровано на неналежне утримання.

Відтак, за 2018 рік вже демонтовано 3466 конструкцій, з них примусово КП АТУ — 1 202.

За 2017 рік демонтовано 2545 рекламних засобів. Силами К П АТУ — 1187

2016 рік — 3048: КП АТУ — 1825

«Розміщення конструкцій зовнішньої реклами відбувається виключно на підставі дозволів, вивісок — на підставі узгодження паспорту МАФ. Конструкції розміщені без відповідних документів вважаються самовільними», — розповідає в.о. керівника КП «Адміністративно-технічне управління» ЛМР Наталія Сеньків.

Реклама на кільцях :

Варто зазначити, що у Львові впорядковується розміщення зовнішньої реклами на перехрестях м. Львова. Відтак вже демонтовано 97 конструкцій навколо 6-ти кілець та на 2-ох перехрестях.

В термін до 01.09 .2018 року має бути демонтовано 26 конструкції в середині п’ятьох кілець. Станом на сьогодні 4 рекламні конструкції всередині кільця Хмельницького-Кукурудзяна демонтовано.