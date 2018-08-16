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Ворог обстріляв українські війська з гранатометів та великокаліберних кулеметів

Дарина Смеречанська

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Протягом минулої російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню на Донеччині, у тому числі двічі із важкого озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Луганське, Майорськ, Мар’їнка, Авдіївка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Опитне, Чермалик, Лебединське, Гнутове та Широкине. Поряд із цим, ворог двічі обстріляв захисників Гнутового із мінометів калібром 120 та 82 мм.

Також противник вчергове вчинив провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській, обстрілявши наші позиції зі стрілецької зброї.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

 

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