ОСТАННІ НОВИНИ

Внаслідок автозіткнення на автодорозі Київ-Чоп загинув водій

Дарина Смеречанська

|

У Сколівському районі зіткнулися Mercedes-Benz 310 і Volvo. Внаслідок аварії загинув один з водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, 15 серпня близько 07:30 год. на автодорозі «Київ-Чоп» між населеними пунктами с. Козьова та с. Орява Сколівського району 41-річний водій автомобіля Mercedes-Benz 310, рухаючись в напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем Volvo під керуванням 24-річного водія.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Mercedes-Benz 310» загинув на місці події.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці
Анатолій Горбенко
Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...