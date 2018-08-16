Внаслідок автозіткнення на автодорозі Київ-Чоп загинув водій

У Сколівському районі зіткнулися Mercedes-Benz 310 і Volvo. Внаслідок аварії загинув один з водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 15 серпня близько 07:30 год. на автодорозі «Київ-Чоп» між населеними пунктами с. Козьова та с. Орява Сколівського району 41-річний водій автомобіля Mercedes-Benz 310, рухаючись в напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем Volvo під керуванням 24-річного водія.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Mercedes-Benz 310» загинув на місці події.