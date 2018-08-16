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Від завтра і аж до кінця року закриють для проїзду вулицю Студинського

Олександр Косик

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Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 17 серпня, буде перекрито рух транспортних засобів на вул. К. Студинського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту вулиці К. Студинського, від завтра, 17 серпня, з 9.00 год і до 20.00 год 31 грудня 2018 року, буде перекрито рух транспортних засобів на цій вулиці. Роботи проводить Шевченківська РА.

Об’їзд дороги буде здійснюватися відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

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