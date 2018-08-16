У суботу ФК «Львів» зіграє з донецьким «Шахтарем»: мерія збільшить кількість громадського транспорту до стадіону «Україна»

Матч 5-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги, в якому ФК «Львів» прийматиме донецький «Шахтар», відбудеться у суботу, 18 серпня, на стадіоні «Україна». Початок матчу — о 17.00 год.

Для зручності доїзду вболівальників роботу громадського транспорту буде підсилено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Для зручності вболівальників на футбольний матч між ФК «Львів» і командою «Шахтар» буде підсилено роботу громадського транспорту, який курсує до стадіону «Україна».

Зокрема, провели перемовини з перевізниками маршрутів № 15, 24, 37, 43, 44, 46, 26, щоб вони забезпечили дотримання графіку і виконання усіх рейсів. А також плануємо збільшити кількість одиниць на трамвайному маршруті № 8 і тролейбусному маршруті № 24», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.