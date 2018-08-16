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У Львові на 25 тисяч гривень оштрафували проектанта, що привласнив 25 тисяч доларів

Олександр Косик

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У Львові суд оштрафував проектанта за отримання неправомірної вигоди в сумі 25 000 доларів США. За ці кошти він обіцяв посприяти з погодженням документації на будівництво. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчі поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 викрили засновника проектної організації, який за підготовку пакету документів для спорудження двох багатоквартирних житлових будинків отримав 54 000 доларів США.

З цієї суми 25 000 доларів були одержані в якості винагороди за вплив на прийняття позитивного рішення посадовцями органу місцевого самоврядування щодо погодження містобудівних умов та обмежень для проектування зазначених об’єктів.

Зловмиснику було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) та оштрафував на 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500 гривень).

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