Цього року на «Українську пісню» безкоштовно потрапляти воїни АТО, діти захисників та діти з інтернату

У суботу, 18 серпня, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться грандіозний концерт «Українська пісня / Ukrainian Song Project». Організатори традиційно не забули про соціальну складову проекту, та подарували квитки представникам багатьох малозахищених категорій, передає Львівський портал.

«Українська пісня» традиційно забезпечує вільний вхід для воїнів АТО. Бійці просто повинні приїхати на Арену «Львів» із посвідченням учасника бойових дій та безкоштовно зайдуть на концерт. Крім того цього року організатори виділили 250 запрошень для дітей українських захисників з Львівщини та 70 запрошень для офіцерів і курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Але й це ще не все: на концерт потраплять і діти зі школи-інтернату №2.

«На канал «Україна» прийшов лист з проханням-побажанням потрапити на концерт. Ми звернулись до організаторів і вони не просто дали квитки на шоу, а й пообіцяли забезпечити вхід за лаштунки сцени, що діти могли познайомитись з артистами», – розповів музичний директор телеканалу «Україна» та член журі проекту Геннадій Вітер.

Сьогодні, 16 серпня, на прес-конференції генеральний продюсер «Української пісні» Тарас Курчик передав ці квитки для вихователя інтернату.