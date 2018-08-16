ОСТАННІ НОВИНИ

Цього року на «Українську пісню» безкоштовно потрапляти воїни АТО, діти захисників та діти з інтернату

Соломія Григор'єва

|

У суботу, 18 серпня, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться грандіозний концерт «Українська пісня / Ukrainian Song Project». Організатори традиційно не забули про соціальну складову проекту, та подарували квитки представникам багатьох малозахищених категорій, передає Львівський портал.

 

«Українська пісня» традиційно забезпечує вільний вхід для воїнів АТО. Бійці просто повинні приїхати на Арену «Львів» із посвідченням учасника бойових дій та безкоштовно зайдуть на концерт. Крім того цього року організатори виділили 250 запрошень для дітей українських захисників з Львівщини та 70 запрошень для офіцерів і курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана  Петра Сагайдачного.

Але й це ще не все: на концерт потраплять і діти зі школи-інтернату №2.

«На канал «Україна» прийшов лист з проханням-побажанням потрапити на концерт. Ми звернулись до організаторів і вони не просто дали квитки на шоу, а й пообіцяли забезпечити вхід за лаштунки сцени, що діти могли познайомитись з артистами», – розповів музичний директор телеканалу «Україна» та член журі проекту Геннадій Вітер.

Сьогодні, 16 серпня, на прес-конференції генеральний продюсер «Української пісні» Тарас Курчик передав ці квитки для вихователя інтернату.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці
Анатолій Горбенко
Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...