Школи та дитсадки Львова перевірятимуть на готовність до нового навчального року

З 21 по 23 серпня управління освіти Львівської міської ради перевірятиме готовність закладів загальної середньої та дошкільної освіти до нового навчального року, а позашкільні заклади освіти та дитячо-юнацькі спортивні школи − протягом 4-6 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Створено робочі групи для вивчення готовності закладів освіти до роботи у новому навчальному році, до складу яких входять керівники навчальних закладів, представники управління освіти Львова, господарських груп, заступники директорів навчальних закладів з господарської діяльності, представники громадських організацій та батьківської громади.

Вивчення готовності закладів освіти дасть змогу об’єктивно оцінити стан підготовки до навчального року, надасть можливість керівникам побачити, як готуються їхні колеги з інших навчальних закладів», − зазначили в міському управлінні освіти.

Крім цього, впродовж останніх років до складу робочих груп долучили представників батьківської громади та громадської ради при управлінні освіти, які можуть незалежно оцінити стан готовності закладів та їхній розвиток.