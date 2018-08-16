Нова українська школа: як Львівщина готується до навчання за новими стандартами початкової освіти

У Львівській області на обладнання для «Нової української школи» отримали більше 70 млн грн. Загалом, на цей проект по Україні витратили майже 1 мільярд гривень. Ще 29 млн гривень Львівщина скерувала на перепідготовку вчителів. Про це сьогодні, 16 серпня, під час брифінгу розповіла директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, ці 70 мільйонів були пропорційно розподілені: 40% – на дидактичні обладнання, 40% – на меблі та 20% на комп’ютерну техніку. Також Любомира Мандзій зазначила, що вже є окремі території на Львівщині, де повністю завершено поставку обладання для Нової української школи.

«1 вересня – старт Нової української школи. Минулого року ми підготували лише проект державного стандарту початкової освіти. До цього проекту у нас було залучено 9 шкіл області. Можу сказати, що ми маємо перші позитивні результати серед дітей, які навчалися у цих пілотних класах. Але сподіваємося на позитивні зміни будуть і в цьому році. На сьогодні до початку старту Нової української школи Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підготував 99 тренерів, які навчали вчителів, котрі будуть викладати у перших класах. Загалом до роботи за новими стандартами готові майже 4 тисячі вчителів. Окрім цього, всі вчителі, що будуть працювати з дітьми початкової школи проходили курс на платформі EdEra та отримали відповідні сертифікати», – розповіла вона.

Також у цьому році певні зміни можуть торкнутися і учнів середньої та старшої школи.

«Відбуватимуть певні зміни у програмах, за якими будуть навчатися учні. Лише вчора прийшов наказ Міністерства освіти і науки України про впровадження експерименту по вивченню природничих дисциплін у 10-11 класі. Тобто, зміни відбуваються, але можливо, вони не є такими масштабними, як в початковій школі, однак трансформація освіти відбувається і в початковій, і в середній, і в старшій школі. Наше основне завдання, на що ми орієнтуємо директорів шкіл, – збільшення кількості шкіл з поглибленим вивченням природничих предметів та запровадження профільного навчання у старших класах. Адже це підвищує якість освіти учнів», – пояснила Любомира Мандзій.

Окрім цього, директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА розповіла і про зміни, які відбуватимуться під час впровадження Нової української школи.

«Першим важливим пунктом є дитиноцентризм. Ми акцентуємо увагу не на вчителеві, а на дитині, на її потребах. День учня у Новій українській школі повинен починатися з ранкової зустрічі. І вчителі тут повинен використовувати не лише педагогічні здібності, але й психологічні, тобто викладач повинен відчувати дитину. Ця ранкова зустріч покликана визначити, за яким настроєм прийшла дитина до школи. Також важливим у Новій українській школі є комплексний підхід, тобто застосування знань дитини. І ще важливим пунктом є комунікація вчителя з дітьми та дітей між собою», – зазначила Любомира Мандзій.

Нова українська школа передбачає стоврення також і інклюзивних класів. Так, минулого року на Львівщині на інклюзивній формі навчання було 358 дітей та створено 255 класи. Цього року очікується більша кількість – 439 дітей, а також планується створення понад 300 класів.

«Щодо асистентів, які працюватимуть у класах з дітками з особливими потребами, то кожна школа сама шукає їх. Це відбувається дуже по-різному. В одній з шкіл області навіть мама дитини з особливими потребами стала асистентом для іншої дитини», розповіла Львівському порталу Любомира Мандзій.

Детальніше про новинки Нової української школа можна прочитати у матеріалі Львівського порталу: «У перший клас по-новому».