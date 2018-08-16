ОСТАННІ НОВИНИ

Нова українська школа: як Львівщина готується до навчання за новими стандартами початкової освіти

Вероніка Рой

|

У Львівській області на обладнання для «Нової української школи» отримали більше 70 млн грн. Загалом, на цей проект по Україні витратили майже 1 мільярд гривень. Ще 29 млн гривень Львівщина скерувала на перепідготовку вчителів. Про це сьогодні, 16 серпня, під час брифінгу розповіла директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За її словами, ці 70 мільйонів були пропорційно розподілені: 40% – на дидактичні обладнання, 40% – на меблі та 20% на комп’ютерну техніку. Також Любомира Мандзій зазначила, що вже є окремі території на Львівщині, де повністю завершено поставку обладання для Нової української школи.

«1 вересня – старт Нової української школи. Минулого року  ми підготували лише проект державного стандарту початкової освіти. До цього проекту у нас було залучено 9 шкіл області. Можу сказати, що ми маємо перші позитивні результати серед дітей, які навчалися у цих пілотних класах. Але сподіваємося на позитивні зміни  будуть і в цьому році. На сьогодні до початку старту Нової української школи Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підготував 99 тренерів, які навчали вчителів, котрі будуть викладати у перших класах. Загалом до роботи за новими стандартами готові майже 4 тисячі вчителів. Окрім цього, всі вчителі, що будуть працювати з дітьми початкової школи проходили курс на платформі EdEra та отримали відповідні сертифікати», – розповіла вона.

Також у цьому році певні зміни можуть торкнутися і учнів середньої та старшої школи.

«Відбуватимуть певні зміни у програмах, за якими будуть навчатися учні. Лише вчора прийшов наказ Міністерства освіти і науки України про впровадження експерименту по вивченню природничих дисциплін у 10-11 класі. Тобто, зміни відбуваються, але можливо, вони не є такими масштабними, як в початковій школі, однак трансформація освіти відбувається і в початковій, і в середній, і в старшій школі. Наше основне завдання, на що ми орієнтуємо директорів шкіл, – збільшення кількості шкіл з поглибленим вивченням природничих предметів та запровадження профільного навчання у старших класах. Адже це підвищує якість освіти учнів», – пояснила Любомира Мандзій.

Окрім цього, директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА розповіла і про зміни, які відбуватимуться під час впровадження Нової української школи.

«Першим важливим пунктом є дитиноцентризм. Ми акцентуємо увагу не на вчителеві,  а  на дитині, на її потребах. День учня у Новій українській школі повинен починатися з ранкової зустрічі. І вчителі тут повинен використовувати не лише педагогічні здібності, але й психологічні,  тобто викладач повинен відчувати дитину. Ця ранкова зустріч покликана визначити, за яким настроєм прийшла дитина до школи. Також важливим у Новій українській школі є комплексний підхід, тобто застосування знань дитини. І ще важливим пунктом є комунікація вчителя з дітьми та дітей між собою», – зазначила Любомира Мандзій.

Нова українська школа передбачає стоврення також і інклюзивних класів. Так, минулого року на Львівщині на інклюзивній формі навчання було 358 дітей та створено 255 класи. Цього року очікується більша кількість – 439 дітей, а також планується створення понад 300 класів.

«Щодо асистентів, які працюватимуть у класах з дітками з особливими потребами, то кожна школа сама шукає їх. Це відбувається дуже по-різному. В одній з шкіл області навіть мама дитини з особливими потребами стала асистентом для іншої дитини», розповіла Львівському порталу Любомира Мандзій.

Детальніше про новинки Нової української школа можна прочитати у матеріалі Львівського порталу: «У перший клас по-новому».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці
Анатолій Горбенко
Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...