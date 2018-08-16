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На Львівщині затримали бананового контрабандиста

Олександр Косик

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Працівники Львівської митниці ДФС виявили понад 700 кг зайвих бананів. Відправник надав документи, що містять неправдиві відомості щодо ваги переміщуваного товару. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

 

Так, у пункту пропуску «Краківець-Корчова» на в’їзд в Україну прибув вантажний транспортний засіб  під керуванням громадянина України, який переміщував товар «свіжі банани». Як підставу для їх  переміщення до митного контролю він подав товаросупровідні документи,  згідно з якими на адресу одного  з ТЗОВ м. Бровари з Нідерландів переміщували 20520,00 кг. свіжих бананів.

Під час митного контролю, за результатом динамічного зважування транспортного засобу, було встановлено розбіжність між наявними та заявленими ваговими показниками.  Автомобіль було скеровано для проведення поглибленого огляду. При зважуванні картонних коробок з бананами встановлено, що загальна вага свіжих бананів перевищує зазначену у товаросупровідних документах вагу на 707 кг.,  а їх вартість становить майже 10 тис. грн.. Так керівник компанії з Нідерландів надав  для митного оформлення в країні експорту товаросупровідні документи, що містять неправдиві відомості щодо ваги переміщуваного товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар вилучено, справу скерують до суду.

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