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На Львівщині прикордонники затримали іноземного сутенера

Олександр Косик

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На кордоні з Польщею прикордонники виявили злочинця, якого розшукував Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону Держприкордонслужби України.

 

Під час оформлення прикордонниками Львівського загону в пункті пропуску «Грушів» подорожуючих стосовно одного з громадян спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 32-річного ізраїльтянина розшукували правоохоронні органи Росії за злочин, пов’язаний із організацією проституції.

По даному факту проінформовано працівників Укрбюро «Інтерполу» та Національної Поліції України.

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