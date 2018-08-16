На Львівщині прикордонники затримали іноземного сутенера

На кордоні з Польщею прикордонники виявили злочинця, якого розшукував Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону Держприкордонслужби України.

Під час оформлення прикордонниками Львівського загону в пункті пропуску «Грушів» подорожуючих стосовно одного з громадян спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 32-річного ізраїльтянина розшукували правоохоронні органи Росії за злочин, пов’язаний із організацією проституції.

По даному факту проінформовано працівників Укрбюро «Інтерполу» та Національної Поліції України.