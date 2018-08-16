На Львівщині почали ремонтувати дорогу Славське-Вигода

На Львівщині розпочали ремонт автомобільної дороги Славське-Вигода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Розпочато поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування С141515 Славське — Вигода, що у Сколівському районі», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львывської ОДА Роман Кокотайло.

Ремонт цієї автомобільної дороги здійснює підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь».

Відтак, розпочали роботи з влаштування основи ЩПС для подальшого влаштування вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття.

Зазначимо, що роботи виконуються за рахунок коштів державного дорожнього фонду, а також коштів Славської селищної ради.