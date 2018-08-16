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На Львівщині почали ремонтувати дорогу Славське-Вигода

Юлія Шпак

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На Львівщині розпочали ремонт автомобільної дороги Славське-Вигода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Розпочато поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування С141515 Славське — Вигода, що у Сколівському районі», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львывської ОДА Роман Кокотайло.

Ремонт цієї автомобільної дороги здійснює підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь».

Відтак, розпочали роботи з влаштування основи ЩПС для подальшого влаштування вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття.

Зазначимо, що роботи виконуються за рахунок коштів державного дорожнього фонду, а також коштів Славської селищної ради.

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