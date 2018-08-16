На Львівщині до психіатричної лікарні помістили чоловіка, що розбещував неповнолітню

Ходорівчанину, якого підозрювали у розбещенні малолітньої, загрожує застосування примусових заходів медичного характеру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, працівниками Нацполіції завершено досудове розслідування стосовно мешканця Ходоріва, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 156 КК України (розбещення малолітньої).

Крім цього, складено та скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно вказаного чоловіка.

Подія трапилась цьогоріч у червні на одній із вулиць м. Ходорова. 26-річний зловмисник, вчиняв розпусні дії відносно малолітньої потерпілої, які підпадають під кримінальну караність.

Зазначимо, що під час досудового розслідування до чоловіка застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проте, 13 серпня 2018 року, Жидачівським районним судом Львівської області його змінено на поміщення до закладу з наданням психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку, оскільки, відповідно до висновку стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, встановлено, що зазначене суспільно-небезпечне діяння мешканець Ходорова вчинив у стані неосудності.

Довідково: за вчинення вказаного суспільно-небезпечного діяння, йому загрожує застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених ст.94 КК України.