Львівський суд заочно покарає умисного вбивцю

У Львові заочно судять чоловіка, якого підозрювали в умисному вбивстві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 41-річного львів’янина, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Подія трапилася у вересні 2011 року на одній із вулиць в Шевченківському районі Львова. Зловмисник, під час раптового конфлікту із 39-річним знайомим, наніс йому ножові удари по обличчі та тілу. Після вчинення злочину підозрюваний втік.

Тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям чоловіка, він помер на місці події.

Зазначимо, що з квітня 2012 року лиходій перебуває у міжнародному розшуку.

Органом досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що підозрюваний ухилився від слідства та суду аби уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, а тому, притягнути до відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством не вбачалося можливим.

Відтак, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст.ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України та задовольнив клопотання прокурора про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

На даний час кримінальне провадження перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді м. Львова.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.