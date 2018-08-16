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ДТП за участі двох вантажівок на Сколівщині: загинув 22-річний водій фури

Дарина Смеречанська

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У Сколівському районі водій вантажного автомобіля «ДАФ» зіткнувся з причепом-цистерною вантажного автомобіля «Фрідлайнер». Внаслідок аварії один з водіїв загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, 15 серпня о 16:50 год. поблизу с. Нагірне Сколівського району на автодорозі М-06 «Київ-Чоп» 22-річний водій вантажного автомобіля «DAF», мешканець Херсона, здійснив зіткнення з причепом-цистерною вантажного автомобіля «Фрідлайнер» під керуванням 46-річного мешканця Київської області.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «ДАФ» від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні Сколівської ЦРЛ. Пасажирка цієї ж вантажівки, 22-річна мешканка Херсона, з діагнозом забійна рана правої гомілки госпіталізована в хірургічне відділення Сколівскої ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

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