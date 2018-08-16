До грандіозного проекту «Українська пісня» залишилось два дні: що чекатиме на відвідувачів цього року?

У суботу, 18 серпня, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться грандіозний концерт «Українська пісня / Ukrainian Song Project». Організатори вже монтують сцену, проводять останні репетиції та запрошують львів’ян на шоу, яке точно не залишить нікого байдужим, передає кореспондент Львівського порталу.

«Українська пісня 2018» відбуватиметься за підтримки Телеканалу «Україна». У День Незалежності України, 24 серпня, популярне шоу каналу «Музична платформа» презентує на всю країну найграндіознішу подію літа 2018 року.

«Львів сьогодні до Дня Незалежності займає таку культурну платформу, як проведення проекту «Українська пісня». Київ готується в цей час до військового параду, а ми за урядовою програмою та підтримки Міністерства культури втілюємо проект “Українська пісня”», – зазначив співзасновник, співорганізатор і арт-директор шоу Василь Вовкун.

Додамо, що «Українська пісня» пройде за підтримки Міністерства культури України та народного депутата України Ігоря Васюника.

52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка. Для порівняння: площа сцени «Української пісні» не далеко втекла від сцени для виступів «Євробачення 2017», яка становила 350 квадратних метрів.

«Чи ми задоволені і чи нам все вдається? Так! Ми задоволені проробленою роботою, відбором молодих артистів, хедлайнерами, увагою людей, які хочуть побувати на проекті. Тому ми переконані, що це фантастичне дійство в майбутньому стане українським “Євробаченням”», – зауважив співзасновник, співорганізатор і генеральний продюсер «Української пісні» Тарас Курчик.

Цього року організатори очікують зібрати близько 15 тисяч глядачів.

«Основне завдання, яке ми перед собою ставили, – це популяризація української пісні на території України. Але ми зробили більший крок, бо ми будемо популяризувати українську пісню за її межами. Саме для цього під час концерту буде створена пряма трансляція. Ми будемо ділитися українською музикою з українцями за межами країни», – розповів виконавчий директор та один з членів журі «Української пісні» Олександр Порядченко.

Своєю чергою музичний директор телеканалу «Україна» та член журі проекту Геннадій Вітер запевнив, що канал «Україна» підтримує все, що є значущим і цікавим для нашої країни, тому й підтримує «Українську пісню», бо бачить в цьому проекті шалений потенціал.

На цьогорічному шоу буде дуже багато зіркових хедлайнерів: Олександр Пономарьов, Злата Огнєвіч, Sonya Kay, Артем Пивоваров, «Воплі Відоплясова», Pianoбой, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Ivan NAVI і польський гурт CHEMIA.

Разом із відомими артистами на грандіозну сцену на «Арені Львів» 18 серпня вийдуть і молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбіркового туру, який тривав майже три місяці – від початку травня і до другої половини липня 2018 р. Цьогоріч до оргкомітету надійшло понад 300 заявок з усіх куточків України: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Вінниця, Ужгород, Чернівці, Луцьк, Полтава, Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ… Переможців відбору «Української пісні 2018» у кілька етапів обирали експерти. Також було відкрите інтернет-голосування. Вибір професійного журі: LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh і RULADA. А глядацьке голосування вивело у фінал львівський гурт Secret Forest та київського співака Erômin.

Остап Панчишин, лідер гурту PANCHYSHYN, зізнався, що його команда вже брала участь у конкурсі у 2016 році, і це дало великий поштовх їх кар’єрі, тому вони старались зробити все можливе, що цього року знову стати фіналістами.

«Це була дуже крута промоція для мене, про мене дізнались як про музиканта. Відповідно, це було й великою мотивацією, щоб цього року потрапити на цьогорічний телепроект. За два роки я зробив дуже багато і це завдяки «Українські пісні».

Радий, що цього року відібрали мою пісню «Ти робиш мене кращим». В нашій країні зараз нелегка ситуація, і людям першочергово треба позитиву. Це дуже позитивна пісня, тому я радий, що буду виконувати саме її», – сказав О. Панчишин.