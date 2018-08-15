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Зі Львова на відпочинок до Польщі відправили дітей загиблих воїнів

Дарина Смеречанська

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Діти загиблих учасників АТО сьогодні, 15 серпня, відправились зі Львова на відпочинок біля підніжжя Татр, що у місті Закопане в Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

 

Так, 17 дітей віком 8-12 років із Києва, Львова, Закарпаття, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Рівненщини та Житомирщини вирушили на канікули до всесвітньо відомого туристичного центру біля підніжжя Татр. Відпочиватимуть вони за кордоном до 29 серпня.

У мальовничий центр у групі з дітворою також відправились педагог, психолог та лікар-педіатр.

«Вп’яте за період війни в державі ми відправляємо дітей сиріт з усієї України для відпочинку, оздоровлення і надання психологічної допомоги за кордоном. Як показує досвід, після тих поїздок у них покращується самопочуття – і фізичне, і моральне» – каже Олексій Дегтяренко, голова міждержавного комітету Ротарі International Україна-Польща.

Крім того, як зазначила кандидат психологічних наук Леся Музичко, діти, батьки яких поклали життя за мир на Україні, зможуть абстрагуватися від горя втрати. Зауваживши, що кожен з них має глибокі рани в душі, але саме в цій поїздці діти зможуть оздоровитися, відволіктися та загартуватися.

Фото: військова прокуратура Західного регіону України

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