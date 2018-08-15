У МОЗ спростували найбільш поширені міфи про вживання фруктів

Міністерство охорони здоров’я України разом з біологом та науковою блоґеркою Дарією Озерною розвінчали найбільш поширені міфи про вживання фруктів.

МІФ 1: Фрукти треба їсти до обіду

Цю пораду часто можна зустріти на сторінках глянцевих жіночих видань. Начебто після 14:00 вживання фруктів призводить до підвищення вмісту цукру в крові та уповільнення метаболізму. Через це існує ризик набрати зайву вагу.

Правда

Будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищувати рівень цукру в крові. Немає жодних доказів того, що рівень цукру підвищується швидше до 2-ї години дня, ніж в будь-який інший час доби. Якщо зміни є, то вони дуже незначні. Так звана швидкість метаболізму залежить від інтенсивності роботи м’язів, їх частки у вазі, віку та роботи ендокринної системи. Тому немає причини відмовлятись від фруктів у другій половині дня з остраху набрати зайві кілограми.

МІФ 2: Фруктів можна їсти скільки завгодно

Правда

Фрукти корисніші за солодощі, бо крім цукру (фруктози чи цукрози) містять ще вітаміни, актиоксиданти, клітковину і багато води. Водночас, як і в багатьох речах, тут має бути міра.

Фруктоза засвоюється не так швидко, як, наприклад цукроза. У кишківнику фруктозу споживають бактерії, від чого утворюються гази. Тому якщо ви з’їсте кілограм груш чи винограду – ризикуєте отримати не лише забагато калорій, але й здуття. Існують люди, які взагалі не здатні засвоювати фруктозу. Водночас, споживання занадто великої кількості ягід може загрожувати закрепом через велику кількість шкірки та кісточок.

Основне правило у споживанні фруктів, як і будь-якої іншої їжі, – знайте міру.

МІФ 3: Фрукти потрібно їсти на порожній шлунок та не змішувати з основним прийомом їжі

На користь цього міфу наводять два аргументи: вживання фруктів з їжею уповільнює травлення, що призводить до появи дискомфорту та здуття, та зменшує їхню користь.

Правда

Наша травна система більш ніж готова перетравлювати й поглинати поживні речовини з фруктів, незалежно від того, чи ви з’їли їх натще чи разом з їжею. Фрукти можуть сповільнити процес евакуації їжі зі шлунку. Водночас, це не означає гірше травлення. Почуття ситості буде довшим.

Наукових доказів, що споживання фруктів окремо від їжі впливає на травлення, не існує. Навпаки, вітамін С та кислоти, яких багато у фруктах, допомагають засвоювати залізо та інші мікроелементи з продуктів.

Як і коли їсти фрукти

Немає специфічного часу чи універсальних правил, коли можна чи не можна їсти фрукти. Водночас, треба пам’ятати, що всі ми різні, а отже норма споживання фруктів, як і овочів, у кожного своя. Навіть корисним не можна зловживати.

Важливо пам’ятати, що фрукти мають бути стиглі, не зіпсовані, добре вимиті питною водою, а ваші руки – чистими. Кісточки і шкірки краще не їсти.

Відчувайте насичення, але не важкість – порада для того, щоб зрозуміти, чи ви з’їли вдосталь.

Їсти фрукти на десерт – хороша ідея, оскільки вони містять волокна, які краще насичують та допомагають залишатись ситими протягом дня.